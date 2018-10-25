Головной патрульный корабль "Василий Быков" проходит испытания

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новейший патрульный корабль "Василий Быков" вышел на этап государственных испытаний, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

"В морских полигонах Черного моря проходят государственные испытания новейшего головного патрульного корабля "Василий Быков", — сказал Рулев.

Он уточнил, что ранее экипаж корабля совместно с заводской сдаточной командой успешно провёл швартовые и заводские испытания, успешно выполнил стрельбы из артиллерийской установки в штатном режиме и на максимальных углах поворота и подъема по имитаторам морской, береговой и воздушной цели.

"В настоящее время при выходах в море проверяется работа главной энергетической установки на разных режимах работы, согласованность работы системы управления корабельным оружием при получении целеуказаний при выполнении стрельб из всех видов корабельного оружия, а также работа средств внутрикорабельной радиосвязи", — добавил Рулев.

По его словам, после завершения испытаний и прихода корабля в пункт базирования судостроители проведут ревизию систем вооружения, устройств и механизмов и совместно с экипажем начнут его подготовку к подъему Военно-Морского флага и включению корабля в состав Черноморского флота.

Головной патрульный корабль "Василий Быков" построен на ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" и спущен на воду в 2017 году.