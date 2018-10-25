Запущенный с Плесецка космический аппарат принят на управление ВКС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Космический аппарат Минобороны России, запущенный в четверг с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя"Союз-2.1б", принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", — сообщили в ведомстве.
"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос — 2528".