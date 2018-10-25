Запущенный с Плесецка космический аппарат принят на управление ВКС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Космический аппарат Минобороны России, запущенный в четверг с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя"Союз-2.1б", принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", — уточнили в Минобороны.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", — сообщили в ведомстве.

"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос — 2528".