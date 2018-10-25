МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. С космодрома Плесецк в 03:15 мск запущена ракета-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Общее руководство пуском осуществлял на космодроме командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко.

"Союз-2"

По данным Минобороны, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Аппарат успешно выведен на орбиту.

Это третий запуск ракеты "Союз-2" в 2018 году с Плесецка. Предыдущий старт "Союза-2" с этого космодрома был 17 июня.

Летные испытания "Союза-2" начались на космодроме Плесецк в 2004 году. Всего там провели 34 пуска ракет "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У". С 1973 по 2012 год на плесецком космодроме запущено 435 пуска "Союзов-У", на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.