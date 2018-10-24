Россия передала США данные о "нарушающей" ДРСМД ракете

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Москва передала Вашингтону всю информацию о ракете 9м729, из-за которой США обвиняет Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Договор о ракетах

"Мы на более ранних этапах обсуждения этой темы передали американским коллегам полную информацию о том, когда и на какую дальность проводились испытания этой ракеты. Более того, на прошлогодних учениях "Запад-2017" был проведен очередной пуск этой ракеты на дальность, существенно более низкую, чем 500 км", — заверил Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, так как Москва нарушает его.

Президент США также заявил, что Вашингтон будет развивать вооружения.

Зеркальный ответ



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

По словам Владимира Путина, в случае поставки новых американских ракет в Европу Москва должна будет ответить зеркально.

"Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос — что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами", — отметил российский президент.

Путин добавил, что в случае поставок американских ракет в Европу согласные с этим страны поставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара, напомнив о ситуации с ракетами средней дальности "Першинг" в Европе в 1980-х годах.

"Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся", — подчеркнул глава государства.