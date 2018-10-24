Россия передала США данные о "нарушающей" ДРСМД ракете

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Москва передала Вашингтону всю информацию о ракете 9м729, из-за которой США обвиняет Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Договор о ракетах
Ранее Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, так как Москва нарушает его.
Президент США также заявил, что Вашингтон будет развивать вооружения.
Зеркальный ответ
По словам Владимира Путина, в случае поставки новых американских ракет в Европу Москва должна будет ответить зеркально.
"Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос, если США все-таки выйдут из этого договора РСМД, самый главный вопрос — что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами", — отметил российский президент.
"Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся", — подчеркнул глава государства.