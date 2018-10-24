Рябков оценил шансы модернизации ракет США до запрещенных ДРСМД дальностей

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. США могут быстро модернизировать свои баллистические ракеты до дальностей, запрещенных ДРСМД, в случае выхода из договора, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы сейчас не имеем оснований рассуждать – это было бы чистой воды спекуляцией с моей стороны – о том, когда, в какие сроки, с каким интервалом и в какой географии развертывание новых американских систем может быть осуществлено в Европе или где-то еще, в том числе в Азии. Но задел технологический, интеллектуальный потенциал для создания этих систем, по нашему убеждению, позволяет США сделать этот рывок очень быстро", — заявил Рябков в программе "Большая игра" на Первом канале

По его словам, речь не только о создании нового класса крылатых ракет наземного базирования, но и баллистических ракет, позволяющих поражать цели на дальность, которая сегодня запрещена ДРСМД.

"С американским потенциалом выйти за эти 499 км (дальности) ничего не стоит", — подчеркнул он.