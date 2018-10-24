Швейцария впервые решила поучаствовать в армейских играх в России

КУБИНКА (Московская область), 24 окт — РИА Новости. Команда Швейцарии намерена впервые приехать в августе 2019 года в Россию для участия в новом конкурсе Армейских международных игр "Аварийный район", заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев.

"Аварийный район" — новое состязание на лучшее аварийно-спасательное формирование. Предварительно готовность к участию в конкурсе выразили Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан и Швейцария", — сказал Бувальцев в конгрессно-выставочном центре "Патриот", где собрались более ста представителей военных ведомств из 24 стран.

По его словам, основная часть конкурса пройдет 10-15 августа на полигонах рядом с подмосковными городами Можайск и Сергиев Посад. При этом в конкурсе могут участвовать не только военные подразделения, но и гражданские спасатели.