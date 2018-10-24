МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Строительство морского беспилотника сверхдальнего плавания для Северного морского пути началось в центральном конструкторском бюро "Лазурит" в Нижнем Новгороде, заявил РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

"Мы открыли на предприятии лабораторию ФПИ по созданию демонстратора автономного подводного необитаемого аппарата, приступаем к его изготовлению. К 2020 году планируется создание трёх демонстраторов, после чего пройдут первые морские испытания на Чёрном море по маршруту Севастополь – Сочи и обратно. На 2022-2023 годы планируется прохождение Северного морского пути — 10 тысяч километров подо льдами", – сказал Денисов.

По его словам, у беспилотника будет не ядерный двигатель, а анаэробная силовая установка.

© Фото : University of New Hampshire Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center Морской беспилотник "Витязь" будет вести трансляцию из Марианской впадины

"Сегодня существуют аппараты, способные преодолеть такие расстояния, но они движутся за счет ядерной установки. А наша задача – создать неядерный двигатель, который будет дешевле, экономичнее, экологичнее, выгоднее. Такие аппараты будут обеспечивать безопасность плавания по Северному морскому пути и решать другие задачи, включая сейсморазведку", – рассказал РИА Новости руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко.

Беспилотник получил название "Сарма", уже создан макет с полезной нагрузкой в варианте сейсморазведчика. "Это очень сложный проект. Нужно пройти без ошибок такое огромное расстояние, причём без всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним миром, опираясь на собственную навигацию. Это будет достаточно серьёзный мировой прорыв для нашей страны и освоения мирового океана в целом", – добавил Литвиненко.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.