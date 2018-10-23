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Летучий голландец. ВМС США заказали безэкипажный корвет океанской зоны

(обновлено: 08:11 23.10.2018)
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© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan BurkeАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible SpiritАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Высочайшая автономность, дальность хода, позволяющая пересечь океан, защита от абордажных атак и место на палубе для неких военных грузов — командование ВМС США опубликовало на сайте госзакупок Пентагона перечень требований к перспективному надводному беспилотному аппарату среднего класса Medium Unmanned Surface Vehicle. Предприятиям, претендующим на контракт, предложено представить свои проекты до 19 ноября. О том, какие задачи смогут выполнять "корабли без капитанов", — в материале РИА Новости.

Через океан

Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера Князь Владимир в Северодвинске. Архивное фото
© РИА Новости / Семен Васильев
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Перспективный морской беспилотник будет относительно небольшим — от 12 до 50 метров в длину — и сопоставим по габаритам с российским противодиверсионным катером проекта 21980 "Грачонок". Согласно требованиям ВМС, палуба MUSV должна быть достаточно широкой, чтобы на ней можно было установить два стандартных морских контейнера — 40-футовый и 20-футовый. Расчетная максимальная скорость беспилотника в штиль — 24-27 узлов, крейсерская — не менее 16 узлов. Дальность хода — 4,5 тысячи морских миль (8,3 тысячи километров), автономность плавания — от 60 до 90 суток. Аппарат будет работать на дизельном топливе стандарта NATO F-76, а значит, сможет дозаправляться на военно-морских базах европейских союзников США. Мощность силовой установки — от 300 до 500 киловатт.

Главное требование к проекту — максимальная автономность. Дистанционно управлять беспилотником на протяжении всего маршрута сможет один человек. Вместе с тем предусмотрено временное (до 24 часов) размещение на борту беспилотника небольшой группы военнослужащих — до четырех боевых пловцов или морпехов. В случае необходимости они получат полный доступ ко всей аппаратуре MUSV. Кроме того, беспилотник должен быть защищен от захвата абордажной группой вероятного противника. Как это реализовать, пока неясно, так как оборонительное вооружение на морском дроне не предусмотрено.

© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Krystina CoffeyАмериканский военный на борту эсминца ВМС США Ross у берегов Испании в Средиземном море. 17 августа 2018
© Фото : U.S. Navy / MCS 3rd Class Krystina Coffey
Американский военный на борту эсминца ВМС США Ross у берегов Испании в Средиземном море. 17 августа 2018

Все оборудование для связи и дистанционного управления монтируется на палубе. В частности, упомянуты антенны для приема дециметровых и миллиметровых волн, а также аппаратура спутниковой связи Inmarsat, через которую оператор, получающий информацию с многочисленных камер и датчиков на борту, сможет управлять MUSV с "большой земли". Однако ряд задач дрон должен выполнять самостоятельно: например, без вмешательства человека обходить препятствия и не вставать на пути у других судов, избегать отмелей, учитывать погоду. Беспилотник обязан оставаться на плаву при пятибалльном волнении и уверенно действовать при трехбалльном.

Беспилотный охотник

База ВМС США. Архивное фото
© Фото : U.S. Navy
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В документе говорится, что полный список оборудования, которое предполагается установить на MUSV, предоставят позже, когда ВМС выберут подходящий проект из предложенных. Собственно, именно перечень электронной "начинки" и укажет на точное предназначение аппарата. Пока можно с большой долей вероятности предположить, что MUSV — беспилотный морской разведчик, способный длительное время идти по следу отдельных кораблей и корабельных группировок, выполнять задачи радиоэлектронной борьбы или радиотехнической разведки. Отсутствие оборонительного вооружения вовсе не означает, что на беспилотник нельзя поставить ударный комплекс. Россия, к примеру, еще в 2011 году разработала ракетную систему Club-K с универсальным стартовым модулем, выполненным в виде стандартного морского контейнера. В конце концов, возможность кратковременно принимать на борт четырех военнослужащих позволяет MUSV выполнять роль временной базы для боевых пловцов или диверсантов.

К слову, боевые надводные дроны американцы пытаются создать уже давно. Осенью прошлого года представители Военно-морского института ВМС США сообщили о начале закупок беспилотников Sea Hunter, способных ни много ни мало охотиться на подводные лодки.

© Фото : U.S. Navy/ John F. WilliamsБеспилотный корабль-разведчик Sea Hunter
© Фото : U.S. Navy/ John F. Williams
Беспилотный корабль-разведчик Sea Hunter

Первый аппарат заказали еще в 2012-м и спустя четыре года приступили к испытаниям. Основная цель программы — создание эффективного средства обнаружения дизель-электрических подлодок в прибрежных водах. Первый аппарат обошелся в 23 миллиона долларов. Длина Sea Hunter — 42 метра, полное водоизмещение — 145 тонн, из которых 40 тонн приходится на топливо. На ходовых испытаниях робот разогнался до 27 узлов. Разработчики утверждают, что аппарат выдерживает волнение моря в семь баллов ("сильное волнение" по шкале Всемирной метеорологической организации).

Sea Hunter оснащен новейшими датчиками, радарами и гидролокаторами, позволяющими заблаговременно обнаруживать и классифицировать подводные и надводные объекты. Продолжительность одного выхода в море достигает трех месяцев, после чего робот потребует дозаправки и базового технического обслуживания.

Рой дронов

Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
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Свою концепцию применения надводных дронов в военных целях не так давно продемонстрировали и китайцы. Осенью этого года НОАК испытала в Южно-Китайском море флотилию из 56 малоразмерных беспилотников, двигавшихся единым курсом и совершавших одинаковые маневры. В теории такая "стая", вооруженная взрывчаткой и использующая тактику камикадзе одолеет даже крупный корабль. Однако ряд экспертов сомневается в эффективности применения подобных дронов в условиях мощной радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Андрей КоцМеждународный дальневосточный морской салон (МДМС)
© РИА Новости / Андрей Коц
Международный дальневосточный морской салон (МДМС)

О российских надводных боевых беспилотниках практически ничего не известно. Тем не менее на Международном дальневосточном морском салоне МДМС-2018 представили несколько перспективных систем, способных действовать в интересах вооруженных сил. К примеру, подводный дрон, оборудованный манипулятором, может участвовать в спасательных операциях и распутывать винты субмарины, угодившей в рыбацкие сети. А безэкипажный катер БЭК от концерна "Моринформсистема-Агат", созданный на базе обычного скутера-гидроцикла, готов играть роль гидроакустического шлюза-ретранслятора или транспортировать грузы в нужные районы.

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