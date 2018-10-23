Летучий голландец. ВМС США заказали безэкипажный корвет океанской зоны

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Высочайшая автономность, дальность хода, позволяющая пересечь океан, защита от абордажных атак и место на палубе для неких военных грузов — командование ВМС США опубликовало на сайте госзакупок Пентагона перечень требований к перспективному надводному беспилотному аппарату среднего класса Medium Unmanned Surface Vehicle. Предприятиям, претендующим на контракт, предложено представить свои проекты до 19 ноября. О том, какие задачи смогут выполнять "корабли без капитанов", — в материале РИА Новости.
Через океан
Главное требование к проекту — максимальная автономность. Дистанционно управлять беспилотником на протяжении всего маршрута сможет один человек. Вместе с тем предусмотрено временное (до 24 часов) размещение на борту беспилотника небольшой группы военнослужащих — до четырех боевых пловцов или морпехов. В случае необходимости они получат полный доступ ко всей аппаратуре MUSV. Кроме того, беспилотник должен быть защищен от захвата абордажной группой вероятного противника. Как это реализовать, пока неясно, так как оборонительное вооружение на морском дроне не предусмотрено.
Все оборудование для связи и дистанционного управления монтируется на палубе. В частности, упомянуты антенны для приема дециметровых и миллиметровых волн, а также аппаратура спутниковой связи Inmarsat, через которую оператор, получающий информацию с многочисленных камер и датчиков на борту, сможет управлять MUSV с "большой земли". Однако ряд задач дрон должен выполнять самостоятельно: например, без вмешательства человека обходить препятствия и не вставать на пути у других судов, избегать отмелей, учитывать погоду. Беспилотник обязан оставаться на плаву при пятибалльном волнении и уверенно действовать при трехбалльном.
Беспилотный охотник
К слову, боевые надводные дроны американцы пытаются создать уже давно. Осенью прошлого года представители Военно-морского института ВМС США сообщили о начале закупок беспилотников Sea Hunter, способных ни много ни мало охотиться на подводные лодки.
Первый аппарат заказали еще в 2012-м и спустя четыре года приступили к испытаниям. Основная цель программы — создание эффективного средства обнаружения дизель-электрических подлодок в прибрежных водах. Первый аппарат обошелся в 23 миллиона долларов. Длина Sea Hunter — 42 метра, полное водоизмещение — 145 тонн, из которых 40 тонн приходится на топливо. На ходовых испытаниях робот разогнался до 27 узлов. Разработчики утверждают, что аппарат выдерживает волнение моря в семь баллов ("сильное волнение" по шкале Всемирной метеорологической организации).
Sea Hunter оснащен новейшими датчиками, радарами и гидролокаторами, позволяющими заблаговременно обнаруживать и классифицировать подводные и надводные объекты. Продолжительность одного выхода в море достигает трех месяцев, после чего робот потребует дозаправки и базового технического обслуживания.
Рой дронов
О российских надводных боевых беспилотниках практически ничего не известно. Тем не менее на Международном дальневосточном морском салоне МДМС-2018 представили несколько перспективных систем, способных действовать в интересах вооруженных сил. К примеру, подводный дрон, оборудованный манипулятором, может участвовать в спасательных операциях и распутывать винты субмарины, угодившей в рыбацкие сети. А безэкипажный катер БЭК от концерна "Моринформсистема-Агат", созданный на базе обычного скутера-гидроцикла, готов играть роль гидроакустического шлюза-ретранслятора или транспортировать грузы в нужные районы.