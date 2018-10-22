В технополисе "Эра" научные роты начали занятия с лабораторией БПЛА

Военнослужащие научных рот в военном технополисе Эра в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников

Военнослужащие научных рот в военном технополисе Эра в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников, переданной Фондом перспективных исследований (ФПИ), сообщили РИА Новости в фонде.

"В военном инновационном технополисе "Эра" военнослужащим научных рот представили летающую лабораторию, разработанную в рамках совместного проекта ФПИ и Московского физико-технического института (МФТИ). Решение о передаче комплекса технополису принято попечительским советом фонда в сентябре 2018 года", – говорится в сообщении.

Летающая лаборатория представляет собой исследовательскую платформу на базе мультироторного беспилотного летального аппарата (БПЛА), оборудованную системами технического зрения и мощными бортовыми вычислительными системами.

Представители ФПИ и МФТИ показали в "Эре" технологии группового взаимодействия БПЛА и другие возможности летающей лаборатории. Квадрокоптеры выполнили автономный полет по заданному маршруту с перестроением в различные формации.

"Военнослужащие учебных рот смогут отрабатывать на комплексе технологии машинного зрения и автономного управления беспилотными летательными аппаратами", – заявил руководитель проекта ФПИ Александр Кондратьев.

"Эра" — специализированный научно-исследовательский и производственный комплекс, объединяющий научные и образовательные организации, госкорпорации, предприятия промышленности и ОПК, которые проводят научные исследования в интересах укрепления обороноспособности страны. Целью создания технополиса является создание и развитие военных и двойных технологий.

© Фото : ФПИ Беспилотник в военном технополисе "Эра" в Анапе © Фото : ФПИ Беспилотник в военном технополисе "Эра" в Анапе

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.