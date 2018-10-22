Патрушев и Болтон обсудили ситуацию вокруг ДРСМД

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на прошедшей в Москве встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил о важности сохранения договора о ракетах средней и малой дальности, говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

"В контексте сделанного накануне заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности российская сторона вновь заявила о принципиальной позиции о важности сохранения соглашения в силе и подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий в связи с выполнением данного договора", — отмечается в сообщении.

"Подчеркнуто, что его расторжение станет серьезным ударом для всей международно-правовой системы нераспространения и контроля над вооружениями", — говорится в сообщении.