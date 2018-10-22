Минобороны получило очередной полк С-400 "Триумф"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз — Антей" в рамках гособоронзаказа передал Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", сообщили журналистам в пресс-службе концерна.

"По результатам начальных стрельб техника отработала без замечаний, расчеты Воздушно-космических сил с задачей справились отлично. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения", — сказали в пресс-службе.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз — Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.