Россия при необходимости рассмотрит запрос ЦАР о новых военных инструкторах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Москва готова рассмотреть запрос правительства ЦАР о возможности отправки новых российских военных инструкторов в республику, если будет такая необходимость со стороны правительства ЦАР, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"У нас есть там инструктора, вы знаете. Но все зависит от пожеланий правительства Центральноафриканской республики и властей страны: какая помощь нужна, в каком объеме. Если у нас есть возможность, мы всегда откликаемся на такие пожелания, имея ввиду содействие укреплению стабильности и безопасности, обучению кадров", — сказал Богданов журналистам, отвечая на вопрос о возможности отправки новых российских военных инструкторов в ЦАР.

"Я не знаю деталей, но не исключаю, если нужно больше — будет больше, если меньше — будет меньше. Есть определенные рестрикции и рамки, но мы действуем в соответствии с нашими обязательствами и решениям ООН", — добавил Богданов.