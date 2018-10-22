На военной базе ЮВО в Абхазии началась итоговая годовая проверка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости. Плановая итоговая проверка за 2018 учебный год стартовала на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Проверка началась с подъема всего личного состава соединения по тревоге. После чего ряд подразделений на штатной технике совершили 200-километровые марши на полигоны Цабал и Нагвалоу", — сказал Астафьев.

На полигонах военнослужащие сдадут экзамены по выполнению упражнений контрольных стрельб из различного штатного вооружения — ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, автоматов АК-74, орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, 120-миллимтеровых минометов, а также 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30.

В ходе выполнения боевых стрельб ведение огня будет производиться по целям, имитирующим легкобронированную технику, живую силу и укрепления условного противника на расстояниях от 100 до 10 тысяч метров. Также в ходе мероприятий механики-водители и водители выполнят упражнения по вождению военной техники на труднопроходимой местности с преодолением различных препятствий.

Проверку осуществляют офицеры вышестоящего штаба ЮВО, которые оценят профессиональные знания военнослужащих, полученные за истекший учебный год. Всего в мероприятиях задействовано более двух тысяч военнослужащих, свыше 500 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронеавтомобили "Тигр".