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Безопасность

В Минобороны рассказали о попытке Киева блокировать счета моряков в Крыму

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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоенно-морская база Черноморского флота РФ в Севастополе. Архивное фотоВоенно-морская база Черноморского флота РФ в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда" рассказала об угрозе блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота во время "крымской весны" и о том, как удалось ее устранить.

Военнослужащий России. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Смыслов
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По ее словам, военные финансисты провели мониторинг и совместно с крупными российскими банками смогли сохранить бюджетные средства на счетах. "В начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну", — рассказала Шевцова.

По ее словам, в кратчайший срок было организовано финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России и обеспечена конвертация остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли.

Обещание Порошенко

Российские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Украинский лидер Петр Порошенко в минувшем сентябре заявил, что когда Киев вернет Крым в состав Украины, базы российского Черноморского флота в Севастополе не будет.

"Из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине" — заявил глава государства, выступая в Раде.

В апреле 2010 года Москва и Киев заключили соглашение о продлении пребывания Черноморского флота в Севастополе на 25 лет после 2017 года. В документе также была предусмотрена возможность пролонгации на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере ста долларов за тысячу кубометров.

"Бытие в виртуальной реальности"

Форма военнослужащего. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Петр Порошенко далек от реальности, если считает, что может заставить Черноморский флот России покинуть Крым, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Украины.

"Из конституции Украины будет вычеркнуто положение о пребывании Черноморского флота в Крыму; поэтому, говорит Порошенко, его там не будет. Бытие в виртуальной реальности: от наличия той или иной строчки в конституции Украины не изменятся ни судьба Крыма, ни место размещения флота", — написал Пушков в Twitter.

Договор о Черноморском флоте в Крыму

Буксир Корец ВМС Украины. Архивное фото
© Фото : пресс-служба погрануправления ФСБ России по РК
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"Договор о статусе и условиях пребывания Черноморского флота" был подписан договор между Россией и Украиной 28 мая 1997 года. Согласно договору между двумя странами был разделен Черноморский флот СССР, вооружение и базы поделены между странами. По договору, Черноморский флот России, расположенный на Крымском полуострове был разделен между Россией (81.7 %) и Украиной (18.3 %), за Россией, сохранялось право на использование Севастопольской военно-морской базы на Украине в течение 20 лет до 2017 года. Кроме того договор также позволил России сохранить до 25 000 солдат, 24 артиллерийских системы, 132 бронемашины, 22 самолета разного назначения на Крымском полуострове.

В 2010 году Президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения, которые подтвердили статус данного соглашения и продлили его сразу на 25 лет до 2042 года. Совет Федерации России ратифицировал их 28 апреля. Днем ранее, 27 апреля его ратифицировала Верховная Рада Украины, однако в ходе заседания между сторонниками и противниками ратификации завязалась потасовка. В центре Киева также прошли акции протеста против ратификации, завершившиеся беспорядками.

Президент России Владимир Путин 28 марта 2014 года после воссоединения Крыма с Российской Федерацией внес в Государственную думу законопроект о прекращении ряда российско-украинских соглашений, в том числе договора о разделе Черноморского флота и Харьковских соглашений. Государственная Дума одобрила денонсацию российско-украинских соглашений 433 голосами членов парламента 31 марта 2014 года.

Воссоединение Крыма с Россией

Вид на Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Порошенко хотел бы видеть в Севастополе базу ВМС США, заявил Ненашев
Крым стал российским регионом в марте 2014 года, после проведенного на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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