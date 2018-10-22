В Минобороны рассказали о попытке Киева блокировать счета моряков в Крыму

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда" рассказала об угрозе блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота во время "крымской весны" и о том, как удалось ее устранить.

По ее словам, военные финансисты провели мониторинг и совместно с крупными российскими банками смогли сохранить бюджетные средства на счетах. "В начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну", — рассказала Шевцова.

По ее словам, в кратчайший срок было организовано финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России и обеспечена конвертация остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли.

Обещание Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко в минувшем сентябре заявил, что когда Киев вернет Крым в состав Украины, базы российского Черноморского флота в Севастополе не будет.

"Из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине" — заявил глава государства, выступая в Раде.

В апреле 2010 года Москва и Киев заключили соглашение о продлении пребывания Черноморского флота в Севастополе на 25 лет после 2017 года. В документе также была предусмотрена возможность пролонгации на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере ста долларов за тысячу кубометров.

"Бытие в виртуальной реальности"

Петр Порошенко далек от реальности, если считает, что может заставить Черноморский флот России покинуть Крым, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Украины.

"Из конституции Украины будет вычеркнуто положение о пребывании Черноморского флота в Крыму; поэтому, говорит Порошенко, его там не будет. Бытие в виртуальной реальности: от наличия той или иной строчки в конституции Украины не изменятся ни судьба Крыма, ни место размещения флота", — написал Пушков в Twitter.

Договор о Черноморском флоте в Крыму

"Договор о статусе и условиях пребывания Черноморского флота" был подписан договор между Россией и Украиной 28 мая 1997 года. Согласно договору между двумя странами был разделен Черноморский флот СССР, вооружение и базы поделены между странами. По договору, Черноморский флот России, расположенный на Крымском полуострове был разделен между Россией (81.7 %) и Украиной (18.3 %), за Россией, сохранялось право на использование Севастопольской военно-морской базы на Украине в течение 20 лет до 2017 года. Кроме того договор также позволил России сохранить до 25 000 солдат, 24 артиллерийских системы, 132 бронемашины, 22 самолета разного назначения на Крымском полуострове.

В 2010 году Президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения, которые подтвердили статус данного соглашения и продлили его сразу на 25 лет до 2042 года. Совет Федерации России ратифицировал их 28 апреля. Днем ранее, 27 апреля его ратифицировала Верховная Рада Украины, однако в ходе заседания между сторонниками и противниками ратификации завязалась потасовка. В центре Киева также прошли акции протеста против ратификации, завершившиеся беспорядками.

Президент России Владимир Путин 28 марта 2014 года после воссоединения Крыма с Российской Федерацией внес в Государственную думу законопроект о прекращении ряда российско-украинских соглашений, в том числе договора о разделе Черноморского флота и Харьковских соглашений. Государственная Дума одобрила денонсацию российско-украинских соглашений 433 голосами членов парламента 31 марта 2014 года.

Воссоединение Крыма с Россией

Крым стал российским регионом в марте 2014 года, после проведенного на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".