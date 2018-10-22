В Минобороны рассказали о попытке Киева блокировать счета моряков в Крыму

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда" рассказала об угрозе блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота во время "крымской весны" и о том, как удалось ее устранить.
По ее словам, военные финансисты провели мониторинг и совместно с крупными российскими банками смогли сохранить бюджетные средства на счетах. "В начале марта российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежное довольствие, а еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну", — рассказала Шевцова.
По ее словам, в кратчайший срок было организовано финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России и обеспечена конвертация остатков бюджетного финансирования в гривнах в рубли.
Обещание Порошенко
"Из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине" — заявил глава государства, выступая в Раде.
В апреле 2010 года Москва и Киев заключили соглашение о продлении пребывания Черноморского флота в Севастополе на 25 лет после 2017 года. В документе также была предусмотрена возможность пролонгации на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере ста долларов за тысячу кубометров.
"Бытие в виртуальной реальности"
"Из конституции Украины будет вычеркнуто положение о пребывании Черноморского флота в Крыму; поэтому, говорит Порошенко, его там не будет. Бытие в виртуальной реальности: от наличия той или иной строчки в конституции Украины не изменятся ни судьба Крыма, ни место размещения флота", — написал Пушков в Twitter.
Договор о Черноморском флоте в Крыму
В 2010 году Президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения, которые подтвердили статус данного соглашения и продлили его сразу на 25 лет до 2042 года. Совет Федерации России ратифицировал их 28 апреля. Днем ранее, 27 апреля его ратифицировала Верховная Рада Украины, однако в ходе заседания между сторонниками и противниками ратификации завязалась потасовка. В центре Киева также прошли акции протеста против ратификации, завершившиеся беспорядками.
Президент России Владимир Путин 28 марта 2014 года после воссоединения Крыма с Российской Федерацией внес в Государственную думу законопроект о прекращении ряда российско-украинских соглашений, в том числе договора о разделе Черноморского флота и Харьковских соглашений. Государственная Дума одобрила денонсацию российско-украинских соглашений 433 голосами членов парламента 31 марта 2014 года.
Воссоединение Крыма с Россией
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".