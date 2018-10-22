Минобороны утвердило схему финобеспечения на период военного времени

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Минобороны России утвердило схему финансового обеспечения войск в период военного времени, сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Так, например, чтобы добиться слаженности в нашей работе при переходе с мирного на военное время, мы с 2013 года совместно с Федеральным казначейством, Департаментом полевых учреждений Банка России разрабатывали документы финансового обеспечения Вооруженных сил в военное время. По результатам этой работы в 2016 году Минобороны утвердило схему финансового обеспечения войск (сил) в период военного времени", — сказала Шевцова в интервью газете "Красная звезда" в преддверии столетнего юбилея финансово-экономической службы Вооруженных сил России.

Она добавила, что, начиная с 2014 года, в ходе учений финансово-экономическими органами различных уровней (в существующей структуре) совместно с полевыми учреждениями Банка России и территориальными органами Федерального казначейства отрабатываются вопросы финансового обеспечения войск в военное время в соответствии с Перечнем мероприятий по финансовому обеспечению и банковскому обслуживанию войск.

"В рамках проведения внезапной проверки боевой готовности войск в августе 2016 года мы отработали вопросы бесперебойного финансового обеспечения войск (сил) Южного военного округа в военное время. Для этого были задействованы управления финансового обеспечения министерства обороны, дислоцируемые на территории Южного военного округа, Единый расчетный центр министерства обороны Российской Федерации, соответствующие центральные органы военного управления, а также привлечены Минфин и Банк России", — пояснила замминистра обороны.

По ее словам, для устойчивого и бесперебойного банковского обслуживания, в том числе с учетом передислокации воинских формирований, задействовались пять полевых учреждений Банка России, одно из которых было сформировано непосредственно в ходе учений.

"В августе 2018 года в Восточном военном округе впервые были синхронизированы действия территориальных органов Федерального казначейства и Минобороны России, где мы отработали схему взаимодействия по расчетно-кассовому обслуживанию войск в различных условиях обстановки", — резюмировала Шевцова.