В Минобороны рассказали об индексации окладов и пенсии военнослужащих

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Оклады и пенсии военнослужащих будут индексироваться в ближайшие три года в среднем на 4% ежегодно начиная с 1 октября 2019 года, сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"Первого января 2018 года оклады военнослужащих были увеличены на 4%. В дальнейшем индексация произойдет 1 октября 2019 года, 1 октября 2020 года и 1 октября 2021 года на 4,3, 3,8 и 4 процента соответственно", — сказала Шевцова в интервью газете "Красная звезда" в преддверии столетнего юбилея Финансово-экономической службы Вооруженных сил России.

Говоря о пенсиях, она отметила, что в 2019-2021 годы они будут расти вместе с индексацией денежного довольствия.

Что касается гражданских служащих, замминистра сообщила, что одной из основных задач финслужбы остается поиск решений и механизмов, обеспечивающих рост уровня их зарплат.

"Например, уже сейчас средняя зарплата научного сотрудника в военно-научных организациях составляет 95 тысяч рублей, а врачи и профессорско-преподавательский состав получают в среднем 84-86 тысяч рублей. Конечно, такие суммы выплачиваются не всем. Но мы постоянно работаем над поиском решений, позволяющих направить сэкономленные средства на стимулирование труда наших гражданских сотрудников", — подчеркнула Шевцова.