Минобороны раскрыло цены на танки Т-34 во время Великой Отечественной войны

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о ценах на танки Т-34, бомбардировщики Ил-4, а также пистолеты-пулеметы Шпагина во время Великой Отечественной войны.
По его словам, танк Т-34 в 1941 году стоил 269 тысяч рублей. "В 1942 — уже 193 тысячи, а в 1945-м – 135 тысяч. Самолет Ил-4 стоил 800 тысяч рублей в 1941 году, потом цена его была снижена в два раза – 468 тысяч рублей, а в 1945-м – 380 тысяч. Пистолет-пулемет Шпагина — 500 рублей в 41-й год, 400 рублей – 42-й год и 148 рублей до конца войны", — сказал он, добавив, что общая экономия за время войны на закупки военной техники составила порядка 50 миллиардов рублей.
Кроме того, отметил Пронский, была система материального стимулирования военнослужащих, тогда она называлась "за боевую работу".
Так, например, в истребительной авиации была установлена денежная награда летчикам-истребителям за каждый сбитый самолет противника в воздушном бою в размере 1 тысячи рублей, за три сбитых самолета летчик представлялся к правительственной награде, за следующие три – ко второй правительственной награде, за десять сбитых самолетов – к званию Героя СССР. За каждый подбитый танк командиру и наводчику орудия полагалось по 500 рублей, остальным членам расчета — по 200 рублей.