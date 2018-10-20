Минобороны раскрыло цены на танки Т-34 во время Великой Отечественной войны

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Минобороны РФ рассказало о ценах на танки Т-34, бомбардировщики Ил-4, а также пистолеты-пулеметы Шпагина во время Великой Отечественной войны.

"Недавно для себя обнаружили такой факт и сейчас его анализируем. Он касается финансового обеспечения поставок в годы Великой Отечественной войны техники. В этот период определенными директивами были заморожены цены на вооружения и военную технику, и политика оптовых цен на закупку вооружений и военного имущества заключалась в их постоянном снижении", — сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" директор департамента финансового обеспечения министерства обороны России Евгений Пронский.

По его словам, танк Т-34 в 1941 году стоил 269 тысяч рублей. "В 1942 — уже 193 тысячи, а в 1945-м – 135 тысяч. Самолет Ил-4 стоил 800 тысяч рублей в 1941 году, потом цена его была снижена в два раза – 468 тысяч рублей, а в 1945-м – 380 тысяч. Пистолет-пулемет Шпагина — 500 рублей в 41-й год, 400 рублей – 42-й год и 148 рублей до конца войны", — сказал он, добавив, что общая экономия за время войны на закупки военной техники составила порядка 50 миллиардов рублей.

Кроме того, отметил Пронский, была система материального стимулирования военнослужащих, тогда она называлась "за боевую работу".

"Эта система была установлена приказами. Они были с грифом "секретно". Например, 8 августа 1941 года Сталин подписал приказ о поощрении летчиков Балтийского флота, которые бомбились по Берлину – выдать каждому члену экипажа, участвующему в полете, по 2 тысячи рублей, а потом был приказ от 19 августа 1941 года секретный, который определил порядок награждения летчикам всех видов авиации", — сказал он.

Так, например, в истребительной авиации была установлена денежная награда летчикам-истребителям за каждый сбитый самолет противника в воздушном бою в размере 1 тысячи рублей, за три сбитых самолета летчик представлялся к правительственной награде, за следующие три – ко второй правительственной награде, за десять сбитых самолетов – к званию Героя СССР. За каждый подбитый танк командиру и наводчику орудия полагалось по 500 рублей, остальным членам расчета — по 200 рублей.