Падение линкоров. Почему отказались от самых мощных кораблей в мире

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Закат эпохи тяжелых линейных кораблей пришелся на конец Второй мировой войны. От этих исполинов по разным причинам отказались одновременно практически все морские державы. В середине XX века наблюдался постепенный переход на компактные и маневренные эсминцы и крейсеры, а с появлением ракетного вооружения надводные артиллерийские корабли полностью утратили свою актуальность. Почему так произошло и дадут ли им новый шанс — в материале РИА Новости.

Морские ископаемые



Родоначальником линкоров считается Великобритания — в 1906-м в состав Королевского флота был принят HMS Dreadnought. С него началась новая эпоха военного кораблестроения. К Первой мировой войне в ВМФ США и Великобритании насчитывалось по нескольку десятков линкоров. Они стояли на вооружении Германии, Японии, СССР, Франции и Италии и представляли собой скоростные корабли с мощной бронезащитой, дальнобойным и относительно точным артиллерийским вооружением.

Большинство первых линкоров получили в качестве главного калибра 305-миллиметровые пушки с дальностью стрельбы до двух десятков километров, артиллерийские орудия меньшего калибра и пулеметы.

Но, несмотря на мощное вооружение, адмиралы берегли такие корабли и не спешили бросать их в бой. В первую очередь из-за дороговизны — каждый линкор стоил как десяток эсминцев. Крупнейшее морское сражение с участием линейных кораблей произошло в 1916 году между Германией и Англией в районе полуострова Ютландия в Северном море. В сражении тогда приняли участие почти сорок линкоров с обеих сторон.

Слабое звено



Пик популярности линейных кораблей пришелся на 1930-1940-е. Линкоры тех лет считаются самыми мощными кораблями прошлого столетия. Среди них выделяется японский "Ямато" водоизмещением 70 тысяч тонн с двумястами орудий, включая гигантские 460-миллиметровые главного калибра. Но обилие стволов не спасло корабль от американских самолетов, потопивших его в Восточно-Китайском море в 1945-м.

© AP Photo Японский линкор "Ямато", попавший под бомбардировку в заливе Лейте © AP Photo Японский линкор "Ямато", попавший под бомбардировку в заливе Лейте

Размеры стали своего рода ахиллесовой пятой линкоров — по таким целям летчикам было сложно промахнуться. Несмотря на колоссальную живучесть и вооруженность, огромные корабли оказались бессильны против стремительно развивающейся авиации, даже при наличии у каждого десятков зенитных орудий. Линкоры были беззащитны и перед стаями подводных лодок, эсминцев и крейсеров. Яркий пример — гибель немецкого "Бисмарка". Сначала его "загнала", а потом потопила группа английских крейсеров.

"Уже в годы Второй мировой войны эффективность линкоров вызывала вопросы — особенно это было очевидно на примерах столкновений американского и японского флотов, — пояснил РИА Новости военный эксперт, историк Сергей Шелопухо. — Артиллерия уже сказала свое слово — она стала вспомогательным, а не основным вооружением. С появлением авианосцев линкоры фактически превратились в мишень для самолетов".

Теперь первую скрипку в морских баталиях играли авианосцы. Изменились тактика и концепция морского боя, отныне все строилось на применении палубной авиации — уже не было классических артиллерийских дуэлей между кораблями, акцент сместился на воздушные атаки. Линкоры при этом в большей степени использовались для обстрела и уничтожения береговых целей.

Контрольный выстрел



Окончательно добило линкоры развитие ракетного вооружения. Во флотах всего мира усиливалась роль относительно небольших и быстроходных эскадренных миноносцев, легких и тяжелых крейсеров. Надводные корабли с ракетным вооружением стали главной ударной силой практически всех флотов мира. Они уже решали задачи не только уничтожения крупных кораблей противника и охраны прибрежных районов, но и противовоздушной обороны.

ВМС США и Великобритании в послевоенные годы располагали огромным количеством крейсеров — у американцев было более 80 кораблей, у британцев — свыше 60. К середине 1950-х началось переоборудование — вместо артиллерийских орудий устанавливались ракетные комплексы.

Ракетная эра повлияла и на общую концепцию строительства эсминцев — они становились крупнее, как и крейсеры, оснащались зенитными и противокорабельными установками. В СССР в 1960-х приступили к строительству больших противолодочных кораблей проекта 61. Один из них — по новой классификации сторожевой корабль "Сметливый" — до сих пор в строю, несет службу на Черноморском флоте.

Что касается авианосцев, то в СССР ими плотно занялись лишь в конце 1960-х — начале 1970-х, в так называемый золотой век кораблестроения. Тогда ВМФ получил отечественные авианесущие крейсеры 1143 "Кречет". "Но у этого проекта были значительные недостатки, в первую очередь — ограниченный состав самолетов (не самые выдающиеся боевые возможности были у Як-38, в том числе огромный расход топлива при вертикальном взлете). Позже приняли решение о создании серии авианесущих крейсеров с полноценной взлетной палубой. В 1991-м в состав ВМФ зачислили единственный ТАВРК "Адмирал Кузнецов". Остальные корабли проекта проданы за рубеж или разобраны", — напомнил Шелопухо.

Последние из могикан

Позже всех от линкоров отказались американцы. Четыре корабля класса "Айова" построили в начале Второй мировой войны, а вывели из состава флота только в середине 1990-х. И больше всего, как ни странно, они пригодились во второй половине ХХ века. Огромные 406-миллиметровые орудия с высокой эффективностью применялись при обстрелах береговых целей и поддержке наземных сил артиллерийскими ударами в корейской, вьетнамской войнах и операции "Буря в пустыне".

Судьбу этих кораблей долго не могли решить — их ставили на консервацию и держали в резерве ВМС США.

Американские адмиралы не оставляли попыток найти достойное применение стареющим линкорам. Несколько раз их модернизировали — для повышения огневой мощи даже установили крылатые ракеты "Томагавк", современное противокорабельное и зенитное вооружение.

В разгар холодной войны корабли периодически использовали как дополнительную ударную силу авианосных группировок. Но в 1992 году "Айовы" окончательно списали со службы и превратили в корабли-музеи, тем самым поставив точку в почти вековой истории линкоров.