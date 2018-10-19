Подлодки "Князь Владимир" и "Казань" поступят в состав ВМФ в 2019 году

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Головные крейсеры проектов "Борей-А" и "Ясень-М" судостроительного комплекса "Севмаш", атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань" поступят в состав ВМФ в 2019 году, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

"В соответствии с параметрами Государственной программы вооружений, АО "ПО Севмаш" осуществляет серийное строительство перспективных АПЛ проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Головные крейсера данных проектов "Князь Владимир" и "Казань" в настоящее время проходят испытания и в 2019 году должны поступить в состав ВМФ РФ", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в целях контроля за выполнением государственного оборонного заказа 2018 года провел совещание на АО "ПО Севмаш" в Северодвинске.

"Обсуждались вопросы реализации гособоронзаказа, на совещании присутствовали представители военного ведомства, "Севмаша", проектных организаций, предприятий-контрагентов. Замглавы оборонного ведомства проверил организацию и ход выполнения предприятием государственных контрактов, посетил заводской музей, цеха, ознакомился с ходом работ на строящихся атомных подводных лодках и проходящем модернизацию крейсере "Адмирал Нахимов", — добавили в военном ведомстве.