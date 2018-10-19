Социологи узнали, как россияне оценивают положение дел в армии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Более половины граждан России оценивают положение дел в российских Вооруженных силах как отличное или хорошее, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Так, на вопрос "как Вы оцениваете положение дел в российской армии – как отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое или очень плохое?" 53% респондентов ответили "отличное" и "хорошее", 22% выбрали вариант "удовлетворительное", и 7% считают, что положение дел в российской армии плохое и очень плохое.

Кроме того, 86% респондентов на вопрос "на Ваш взгляд, сегодня вооруженные силы Российской Федерации способны или не способны обеспечить безопасность страны?" ответили, что российская армия способна обеспечить безопасность страны, 6% считают, что не способна, и 7% затрудняются ответить.

Большинство опрошенных (34%) считают, что армия должна состоять по большей части из контрактников, но 64% респондентов согласны с утверждением, что каждый молодой человек обязан пройти службу в армии.

Опрос "ФОМнибус" проводился 13-14 октября в 104 населенных пунктах в 53 субъектах Российской Федерации. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.