ВДВ начнут получать пушки "Спрут-СДМ1" в 2020 году

ВОЛГОГРАД, 19 окт – РИА Новости. Воздушно-десантные войска России начнут получать новейшую самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1", сообщил журналистам в пятницу командующий ВДВ Андрей Сердюков.
"Мы ждем эту машину. Государственные испытания начнутся в декабре. Пройдут они в течение следующего года. Планируем, что уже с 2020 года машина начнет поступать в войска", — сказал Сердюков.
Сердюков уточнил, что в соответствии с госпрограммой вооружения ВДВ получат дивизионный комплект "Спрутов".
Некоторые эксперты называют "Спрут" не просто самоходной пушкой, а легким плавающим танком.
"Спрут-СДМ1" предназначен для огневой поддержки подразделений, борьбы с бронированной техникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений противника, ведения войсковой разведки и боевого охранения.
Плавающий танк обладает высоким для машин данного класса уровнем защиты. Высокая проходимость достигается за счет малого веса. "Спрут-СДМ1" способен вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого тропического климата, вести стрельбу из пушки на плаву.