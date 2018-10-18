Россия обогнала конкурентов в создании гиперзвукового оружия, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Россия обогнала конкурентов в создании высокосовременного гиперзвукового оружия, мы чувствуем себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы точно совершенно, это очевидный факт, эксперты это понимают, осознают, мы обогнали всех наших, так скажем, партнеров и конкурентов в этой сфере. Высокоточного гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. Некоторые планируют испытать его через полтора-два года, а у нас на вооружении стоит. Это высокотехнологичное современное оружие, в этом смысле мы чувствуем себя уверенно", — сказал Путин.

Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что государственная программа вооружений до 2027 года и план деятельности Минобороны до 2020 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России по этому новейшему оружию.