МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" на учениях в Средиземном море отработал уничтожение крылатых ракет условного противника, сообщил журналистам врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2 ранга Андрей Лузик.

"Экипаж ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов", выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провёл тренировку по противоракетной обороне корабля", — сказал он.

В ходе тренировки были отработаны выдача целеуказаний по средствам воздушного нападения "противника", их классификации и применения артиллерийского вооружения и средств РЭБ корабля для поражения крылатых ракет морского базирования.

Кроме того, во время якорной стоянки экипаж крейсера пополнил запасы топлива, воды и продовольствия от танкера "Дубна". Ранее были проведены тренировки по отражению атаки беспилотников с помощью малокалиберной скорострельной артиллерии и крупнокалиберных пулемётов в автоматическом и ручном режимах.

Дальний поход ракетного крейсера "Маршал Устинов" продолжается с его выхода из основного пункта базирования — Североморска 5 июля. За это время крейсер побывал флагманом Главного военно-морского парада в Кронштадте, принял участие в межфлотских учениях ВМФ России в Балтийском и Средиземном морях, а также совершил деловой заход в столицу Алжира. На текущий момент за время похода кораблём пройдено более 15 тысяч морских миль.