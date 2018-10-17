Испытания десантного корабля "Петр Моргунов" планируют начать до декабря

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Готовность большого десантного корабля "Петр Моргунов" проекта 11711 на сегодня составляет 82%, до 10 декабря должны начаться его швартовые испытания, сообщил РИА Новости представитель завода "Янтарь", где строится корабль.

Головной корабль проекта этого проекта "Иван Грен" вошел в боевой состав ВМФ РФ в июне 2018 года. В этом же году "Петр Моргунов" был спущен на воду.

"На сегодняшний день готовность "Петра Моргунова" составляет 82%, до 10 декабря он должен начать швартовые испытания. Сдача корабля заказчику состоится в 2019 году", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на корабле заканчивается монтаж электрооборудования, систем вентиляции и трубопроводов. До конца года состоится заселение личного состава корабля. Проект корабля разработан Невским ПКБ.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн, скорость 18 узлов, автономность 30 суток, десантовместимость – до 13 танков или 36 БТР, или 300 десантников.

На вооружении артиллерийские и зенитные установки, а также два вертолета Ка-29.