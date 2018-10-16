Минобороны воспользуется услугами американской спутниковой связи

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минобороны России проводит закрытый аукцион на предоставление услуг в Международной системе подвижной спутниковой связи "Иридиум", соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Согласно данным открытых источников, всемирная сеть мобильной спутниковой связи "Иридиум" была задумана в компании "Моторола" в 80-х годах. В 1991 году она была основана, а свое название система получила в связи с тем, что первоначально планировалось создать группировку из 77 спутников. Это число равно атомному номеру иридия.
Сеть имеет почти 100-процентный охват поверхности Земли, включая оба полюса. Офис компании зарегистрирован в американском штате Виргиния. Орбитальная группировка системы насчитывает 66 спутников, расположенных на орбитах высотой 780 километров, а одним из крупнейших пользователей сети является правительство США.
Как пояснил РИА Новости научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, Минобороны пользуется услугами этой компании, так как у нее очень хорошее качество связи и нет аналогов.
"У нас есть подобная компания "Гонец", но у нее очень низкая пропускная способность, скорость передачи. Если Минобороны нужно что-то более оперативное, то придется заказывать у иностранных заказчиков. Система "Иридиум" уникальна, в какой-то степени, они монополисты", — сказал эксперт.