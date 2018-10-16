Минобороны воспользуется услугами американской спутниковой связи

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минобороны России проводит закрытый аукцион на предоставление услуг в Международной системе подвижной спутниковой связи "Иридиум", соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, сумма контракта составляет 3,3 миллиона рублей. Ведомство намерено закупить связь от "Иридиума" до 30 ноября 2019 года.

Согласно данным открытых источников, всемирная сеть мобильной спутниковой связи "Иридиум" была задумана в компании "Моторола" в 80-х годах. В 1991 году она была основана, а свое название система получила в связи с тем, что первоначально планировалось создать группировку из 77 спутников. Это число равно атомному номеру иридия.

Сеть имеет почти 100-процентный охват поверхности Земли, включая оба полюса. Офис компании зарегистрирован в американском штате Виргиния. Орбитальная группировка системы насчитывает 66 спутников, расположенных на орбитах высотой 780 километров, а одним из крупнейших пользователей сети является правительство США.

Как пояснил РИА Новости научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, Минобороны пользуется услугами этой компании, так как у нее очень хорошее качество связи и нет аналогов.

"У нас есть подобная компания "Гонец", но у нее очень низкая пропускная способность, скорость передачи. Если Минобороны нужно что-то более оперативное, то придется заказывать у иностранных заказчиков. Система "Иридиум" уникальна, в какой-то степени, они монополисты", — сказал эксперт.