В ОСК объяснили, почему строительство НАПЛ "Калина" пока не началось

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Закладка новейшей неатомной подводной лодки проекта "Калина" пока не произошла, так как до сих пор нет заказа от Минобороны (ВМФ), сообщил РИА Новости президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Закладка состоится, когда будет заказ. Мы работаем в строгом соответствии с государственной программой вооружений. Комментировать вопросы изменения различного рода приоритетов и смещения выполнения различных ОКРов не считаю правильным. Работа идет в плановом порядке", — сказал Рахманов.

Проект неатомной подводной лодки "Калина" с воздухонезависимой энергетической установкой, строительство которой включено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы, разработан центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" по заказу Минобороны РФ в 2015 году.

Главными особенностями проекта "Калина" являются штатная воздухо-независимая силовая установка и крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". По своим тактико-техническим характеристикам подлодки "Калина" должны значительно превзойти предшественников проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада".