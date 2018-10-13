На учениях ОДКБ "Воздушный мост" перебросили более трех тысяч военных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Более трех тысяч военнослужащих переброшено на полигоны государств-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время первых авиационных учений "Воздушный мост – 2018", которые завершились в субботу в Екатеринбурге, сообщил журналистам заместитель начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

"В рамках ОДКБ впервые проводились командно-штабные учения "Воздушный мост — 2018". В Екатеринбурге был собран объединенный штаб, куда со всех государств-членов ОДКБ прибыли представители для совместного решения задач по перевозкам группировок войск в район учений. Была задействована военно-транспортная авиация РФ, Республики Беларусь, Республики Армения и Республики Казахстан. Контингент войск, который перевозился в места учений, — это более трех тысяч человек личного состава, более 500 единиц вооружения и военной техники. Задачи, которые стояли перед учениями, были выполнены, цель достигнута, главное в этих учениях было — организовать взаимодействие между государствами для того, чтобы можно было беспрепятственно и своевременно выполнить задачу по переброске войск", — приводит Центральный военный округ России (ЦВО) слова Орманбетова.

По его словам, планируется, что в дальнейшем учения "Воздушный мост" будут наращиваться за счет привлечения боевой и армейской авиации, средств противовоздушной обороны, чтобы обеспечить безопасность воздушного перемещения и передвижения.

"В каждом государстве, которое входит в ОДКБ, есть свои законодательства, которые определяют перелеты и перемещение войск. Нами разрабатывается ряд межгосударственных документов и соглашений, где бы могли беспрепятственно перемещаться именно войска членов группировки ОДКБ. На данный момент есть законодательства, которые, можно сказать, препятствуют моментам перевозки вооружения, военной техники, поэтому документы в разработке, в дальнейшем эти вопросы будут решены", — уточнил он.

Первые учения "Воздушный мост – 2018" проходили с 1 по 13 октября. Авиационные маневры являются составляющей оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2018", в ходе которых воинские контингенты Коллективных сил оперативного развертывания (КСОР) ОДКБ отрабатывают противодействие условным незаконным вооруженным формированиям, уточняет ЦВО.