На учениях ОДКБ "Воздушный мост" перебросили более трех тысяч военных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Более трех тысяч военнослужащих переброшено на полигоны государств-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время первых авиационных учений "Воздушный мост – 2018", которые завершились в субботу в Екатеринбурге, сообщил журналистам заместитель начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.
По его словам, планируется, что в дальнейшем учения "Воздушный мост" будут наращиваться за счет привлечения боевой и армейской авиации, средств противовоздушной обороны, чтобы обеспечить безопасность воздушного перемещения и передвижения.
"В каждом государстве, которое входит в ОДКБ, есть свои законодательства, которые определяют перелеты и перемещение войск. Нами разрабатывается ряд межгосударственных документов и соглашений, где бы могли беспрепятственно перемещаться именно войска членов группировки ОДКБ. На данный момент есть законодательства, которые, можно сказать, препятствуют моментам перевозки вооружения, военной техники, поэтому документы в разработке, в дальнейшем эти вопросы будут решены", — уточнил он.
Первые учения "Воздушный мост – 2018" проходили с 1 по 13 октября. Авиационные маневры являются составляющей оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2018", в ходе которых воинские контингенты Коллективных сил оперативного развертывания (КСОР) ОДКБ отрабатывают противодействие условным незаконным вооруженным формированиям, уточняет ЦВО.