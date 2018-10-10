Страны ОДКБ впервые приняли совместный план применения войск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Государства Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые участвовали в совместном планировании применения войск, сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Действия отработали во время учений "Взаимодействие-2018", которые с 10 по 13 октября проходят в Киргизии", — отметил генерал, который руководит маневрами.

По его словам, на полигоне "Эдельвейс" развернули вспомогательный пункт управления округа, который является основой совместного учения "Взаимодействие-2018".

Лапин подчеркнул, что подобное планирование проходит впервые после подписания в 2017 году Плана применения объединенной группировки российских и киргизских войск при участии всех государств-участников ОДКБ.

В маневрах участвуют более 1,6 тысячи военных шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также более 250 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов. Во время учений объединенная группировка войск в горах отразит атаку и уничтожит незаконное вооруженное формирование.

От российской стороны в маневрах участвуют подразделения отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, воздушных десантных войск и специального назначения, а также оперативно-тактическая и армейская авиация.