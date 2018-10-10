Российские военные начали тестировать экзоскелет

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Пассивный экзоскелет создан для военных, сейчас он проходит апробацию в Минобороны, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Альберт Баков.

"Конкретного включения в комплект "Ратника" (второго поколения – ред.) экзоскелета не планируется. Хотя пассивный экзоскелет достаточно полно проработан и проходит апробацию в Минобороны. Ведутся работы и по активному экзоскелету, он будет включен в экипировку следующего поколения", — сказал Баков.

Как ранее сообщил в интервью агентству директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, экзоскелет позволит солдату практически не замечать значительной массы снаряжения и вооружения при выполнении долговременных боевых задач.