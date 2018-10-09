Российские десантники впервые примут участие в учениях в Египте

Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2017

Военнослужащие на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. 2 августа 2017

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Военнослужащие Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск впервые примут участие в международных антитеррористических учениях в Египте, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"Совместные российско-египетские антитеррористические учения "Защитники дружбы-2018" пройдут на территории Египта с 13 по 26 октября. Воздушно-десантные войска России на учении будут представлены одним из подразделений гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка", — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство действиями российских военнослужащих в ходе учений возложено на заместителя начальника штаба ВДВ генерал-майора Алексея Наумца.

"Накануне в пункте постоянной дислокации мною был проведен итоговый смотр на готовность личного состава, убывающего в Арабскую Республику Египет. Личный состав, вооружение и военная техника — готовы для участия в международном учении", — приводятся в релизе слова Наумца.

Он также отметил, что всего в учении будет задействовано более 200 военнослужащих Воздушно-десантных войск России. Учения "Защитники Дружбы-2018" пройдут в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2018 год.