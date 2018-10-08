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"Раптор" против "Фаворита". Сможет ли F-22 обмануть С-300 в Сирии

(обновлено: 08:09 08.10.2018)
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© Фото : Министерство обороны СШАИстребитель F-22 RaptorИстребитель F-22 Raptor
© Фото : Министерство обороны США

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Поставка дивизиона российских зенитно-ракетных систем С-300 Сирии ожидаемо вызвала переполох в Иерусалиме и Вашингтоне. Действующие и отставные генералы ЦАХАЛ и Пентагона уже больше недели выражают озабоченность и грозят Москве и Дамаску ответными мерами. В частности, издание The Drive сообщило о планах США использовать в Сирии истребители пятого поколения F-22 Raptor, которые, по утверждениям американских военных, неуязвимы для С-300. О том, решится ли Белый дом проверить это на практике и что из этого может выйти, — в материале РИА Новости.

Гладко на бумаге

Выгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Эксперт объяснил, зачем США хотят применить F-22 в Сирии
Решение о поставках в Сирию С-300, напомним, Россия приняла 17 сентября, сразу после инцидента с Ил-20, сбитым над морем при заходе на посадку. В самолет-разведчик попала ракета комплекса С-200 сирийской ПВО, предназначенная израильским F-16. В катастрофе погибли 15 российских военных. Ответственность за произошедшее Минобороны возложило на израильскую сторону, заявив, что передача Дамаску современных зенитно-ракетных средств поможет избежать подобных трагедий в дальнейшем.

Эксперты уверены: ВВС США вряд ли упустят возможность побольше узнать о работе С-300 в полевых условиях. Лучшего кандидата на роль разведчика, чем F-22, подыскать сложно — этот самолет специально создали для подавления и уничтожения высокотехнологичной ПВО. Но это не значит, что он будет в полной безопасности.

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBrideАмериканские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии

"Американская концепция применения "Рапторов" против системы ПВО выглядит примерно следующим образом. Один или несколько F-22 незамеченными входят в зону действия РЛС противника, включают собственные комплексы радиоэлектронного подавления и начинают глушить вражеские средства обнаружения и наведения, — рассказывает РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Параллельно наносят удары по радарам, пусковым установкам, командным пунктам. Следом в прорыв вторым эшелоном входят истребители-бомбардировщики и завершают разгром. Парализованная действием "невидимок" ПВО противостоять им уже не может. Но подобные операции гладко выглядят только на бумаге".

Война слов

Зенитные ракетные комплексы С-300. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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В Сирии С-300 обнаружат ВВС США в случае их применения, считает эксперт
Эксперт подчеркнул, что, даже если локаторы наземной ПВО не видят F-22, истребитель все равно обнаружит себя в тот момент, когда задействует бортовую систему радиоэлектронного подавления. По словам Судакова, наземные средства контроля способны локализовать источник излучения, а значит — определить местонахождение самолета и в короткие сроки навести на него зенитную ракету.

Единственное, что может сделать пилот "Раптора" в полной безопасности, — установить примерно зону действия комплексов ПВО. Но они готовы быстро сменить позицию. Да и в целом, как считают специалисты, абсолютно невидимых самолетов не существует.

© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВыгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Выгрузка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии

"Малая радиолокационная заметность F-22 — это факт, — комментирует РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Но утверждать, что этот самолет невидим для радиолокационных средств С-300, — очень большое преувеличение. В сантиметровом диапазоне он действительно малозаметен, что, однако, не исключает возможности проведения по нему успешной боевой стрельбы. А в метровом диапазоне, к примеру, "Раптор" видно очень даже хорошо. Все эти разговоры — сотрясение воздуха. Сейчас идет война слов и заявлений. Я абсолютно уверен, что ни израильтяне, ни американцы не ударят по С-300, пока на рабочих местах комплексов будут дежурить российские специалисты. Однако ЗРС вполне могут попытаться уничтожить, как только их окончательно передадут сирийским военным".

Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Остановить армаду. Как российская ПВО отразит массированный удар с воздуха
Ходаренок подчеркнул, что уровень боевой подготовки сирийских расчетов пока недотягивает до нужной квалификации и в короткие сроки построить во всей арабской республике эффективную глубокоэшелонированную систему ПВО, как на авиабазе Хмеймим, не удастся. Недостаток опыта сирийцев может негативно отразиться на боевых возможностях российской системы и, как следствие, дать пищу западным СМИ для раскрутки мифов о ее низкой эффективности. А это способно серьезно ударить по репутации России как экспортера вооружений.

Репутационные риски

Американцы уже не раз проверяли ПВО Сирии на прочность. Как подчеркивает The Drive, F-22 активно применялись коалицией в самом начале воздушной операции. "Невидимки" прощупывали зоны покрытия радаров ПВО, чтобы понять, представляет ли она угрозу для современных самолетов западного производства. Впрочем, F-22 и его "младший брат" F-35 появлялись в сирийском небе и позже. В частности, на прошлой неделе мировые СМИ облетело изображение "Раптора" в воздухе, снятое, предположительно, оптико-локационной станцией российского истребителя Су-35.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкСамолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии

"Эта война слов, угроз и страшных намеков — обыкновенная ширма, за которой скрывается желание Вашингтона заявить о своем превосходстве над Россией в преддверии промежуточных выборов 6 ноября, — считает Сергей Судаков. — Нашу страну в Штатах давно представляют пугалом. Понятно, что действующая власть хочет покрасоваться перед электоратом. Дальше слов дело не пойдет. А если и пойдет, то даже единственный сбитый "Раптор" может серьезно пошатнуть позиции вашингтонских авторов "маленькой победоносной войны" и повлиять на итоги голосования".

Так или иначе, Пентагон десять раз подумает, прежде чем бросать свои лучшие самолеты на зенитно-ракетные системы уровня С-300. Поддержание репутации оружия в реальной войне — палка о двух концах. Стоит потерять от ответного огня хоть один F-22 — и военно-промышленному имиджу США будет нанесен колоссальный урон.

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