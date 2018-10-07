ВС Венесуэлы получили российский программно-аппаратный комплекс "Графит"

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Венесуэла получила на снабжение российский программно-аппаратный комплекс "Графит", позволяющий хранить информацию о состоянии вооружений и военной техники и уведомлять военное руководство о неполадках в режиме реального времени, сообщил РИА Новости управляющий директор АО "Центр сервисных решений" корпорации "Проект-техника" Артём Калашян.
По его словам, в комплекс входят мобильные и десктопные приложения, а также вся необходимая инфраструктура. "В системе хранятся электронные паспорта на технику, где предоставлена информация о полном жизненном цикле изделия. Мобильное приложение позволяет руководству в любой точке страны увидеть, в каком состоянии техника, что конкретно требует ремонта, выехала ли сервисная бригада на устранение неисправности и так далее", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь директор департамента ИТ-продуктов компании Татьяна Мосендз отметила, что к "Графиту" предъявляются очень высокие требования к информационной безопасности. "Если мы проектируем инфраструктуру с нуля, как мы, например, делаем для Венесуэлы, то мы изначально закладываем во всю инфраструктуру решения по информационной безопасности", — рассказала она.
По ее словам, такого же рода решения используются для выездных сервисных бригад. "На ладони у исполнителя технологическая карта. Кроме того, есть система уведомлений, которые позволяют в режиме онлайн вызывать на место дислокации неисправной техники специальную сервисную бригаду", — добавила Мосендз.