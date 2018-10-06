Американский беспилотник заметили у российских границ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk одиннадцать часов летал у российских границ, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar.

По данным сайта, Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы Sigonella. В 8:27 утра по московскому времени он пролетал в воздушном пространстве Украины, спустя час – Польши.

Далее американский беспилотник несколько часов вел разведку вблизи Калининградской области, находясь в небе над Литвой, а затем направился к воздушному пространству Латвии и Эстонии, тем самым проведя более трех часов у западных границ Ленинградской и Псковской областей.

Перед возвращением в Италию Global Hawk вновь совершил полеты у границ Калининградской области.

Активность у российских границ

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов вблизи российских границ заметно увеличилась. Так, в прошлый четверг американский беспилотник провел разведку вблизи Калининграда, а неделей ранее самолет-разведчик был замечен в районе Крыма и Краснодарского края.

Ранее Минобороны призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне ответили на это отказом.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что американское оборонное ведомство как минимум три года проводит полеты у российских границ. Стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом на аналогичные операции будет выделяться все больше средств, подчеркнул он.

