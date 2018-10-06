Американский беспилотник заметили у российских границ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk одиннадцать часов летал у российских границ, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar.
20:20 мск. pic.twitter.com/EEcJx70IRQ— PlaneRadar (@ua4wiy_) 6 октября 2018 г.
По данным сайта, Global Hawk вылетел с итальянской авиабазы Sigonella. В 8:27 утра по московскому времени он пролетал в воздушном пространстве Украины, спустя час – Польши.
Далее американский беспилотник несколько часов вел разведку вблизи Калининградской области, находясь в небе над Литвой, а затем направился к воздушному пространству Латвии и Эстонии, тем самым проведя более трех часов у западных границ Ленинградской и Псковской областей.
Перед возвращением в Италию Global Hawk вновь совершил полеты у границ Калининградской области.
Активность у российских границ
Ранее Минобороны призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне ответили на это отказом.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что американское оборонное ведомство как минимум три года проводит полеты у российских границ. Стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом на аналогичные операции будет выделяться все больше средств, подчеркнул он.