Россия и Индия подписали контракт на поставку комплексов С-400

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия и Индия в ходе визита президента Владимира Путина в Нью-Дели заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отмечается, что соглашение предусматривает поставку Индии пяти полков ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" на сумму, превышающую пять миллиардов долларов.

В совместном заявлении Путина и индийского премьера Нарендры Моди по итогам переговоров указывается, что стороны приветствуют заключение контракта.

Там же говорится, что стороны подтвердили приверженность двух стран развитию двустороннего военно-технического сотрудничества, которое имеет долгую историю, носит доверительный и взаимовыгодный характер.

Контракт уже выполняется



Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что Россия с сегодняшнего дня приступила к исполнению контракта.

Он уточнил, что соглашение о поставке зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" стало самым крупным за весь период военно-технического сотрудничества России и Индии и крупнейшим в истории "Рособоронэкспорта".

По словам руководителя компании, сейчас в высокой степени готовности находятся ряд других крупных контрактов на экспорт оружия в Индию, в организации надеются подписать их в ближайшее время.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов прокомментировал подписание соглашения о поставках С-400 в Индию и назвал его "новой вехой", которая должна укрепить двусторонние отношения.

"Достижение договоренности свидетельствует о высочайшем уровне доверия и понимания между Индией и Россией. Я уверен, что это соглашение также станет новым импульсом к укреплению и углублению сотрудничества в гражданских отраслях промышленности", — сказал Чемезов журналистам.

ЗРК С-400 "Триумф"

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс нового поколения.

В его состав входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом обнаружения; до шести зенитных ракетных комплексов (каждый комплекс включает радиолокационную станцию и до 12 пусковых установок с зенитными управляемыми ракетами двух типов); придаваемые средства — всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.

С 2007 года "Триумф" стоит на вооружение российской армии.