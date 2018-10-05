Россия и Индия подписали контракт на поставку комплексов С-400

16:3205.10.2018
(обновлено: 16:35 05.10.2018)
96891
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия и Индия в ходе визита президента Владимира Путина в Нью-Дели заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что соглашение предусматривает поставку Индии пяти полков ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" на сумму, превышающую пять миллиардов долларов.
В совместном заявлении Путина и индийского премьера Нарендры Моди по итогам переговоров указывается, что стороны приветствуют заключение контракта.
Там же говорится, что стороны подтвердили приверженность двух стран развитию двустороннего военно-технического сотрудничества, которое имеет долгую историю, носит доверительный и взаимовыгодный характер.
Контракт уже выполняется
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что Россия с сегодняшнего дня приступила к исполнению контракта.
Он уточнил, что соглашение о поставке зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" стало самым крупным за весь период военно-технического сотрудничества России и Индии и крупнейшим в истории "Рособоронэкспорта".
По словам руководителя компании, сейчас в высокой степени готовности находятся ряд других крупных контрактов на экспорт оружия в Индию, в организации надеются подписать их в ближайшее время.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов прокомментировал подписание соглашения о поставках С-400 в Индию и назвал его "новой вехой", которая должна укрепить двусторонние отношения.
"Достижение договоренности свидетельствует о высочайшем уровне доверия и понимания между Индией и Россией. Я уверен, что это соглашение также станет новым импульсом к укреплению и углублению сотрудничества в гражданских отраслях промышленности", — сказал Чемезов журналистам.
С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — это зенитный ракетный комплекс нового поколения.
Система предназначена для защиты объектов от ударов авиации или баллистических ракет противника, в том числе в условиях радиоэлектронного противодействия.
Комплекс ПВО С-400 может применяться ночью и днем в любых географических и погодных условиях даже при сильном радиоэлектронном противодействии.
"Триумф" создан на основе действующих российских комплексов С-300, но обладает существенно лучшими тактико-техническими возможностями: по эффективности, по зоне охвата, а также по многообразию целей.
В состав С-400 входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом обнаружения, до шести зенитных ракетных комплексов, управляемые ракеты двух типов, а также всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.
Военнослужащие у пульта управления транспортно-пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Все процессы боевой работы "Триумфа" — обнаружение, распределение целей между ЗРК, их захват, сопровождение и опознавание, выбор типа ракет, пуск, захват и наведение, а также оценка результатов стрельбы — автоматизированы.
Служащие боевых расчетов зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа на боевом дежурстве по противовоздушной обороне.
После торжественного ритуала заступления на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Приморья.
ЗРК способен поразить аэродинамические цели на расстоянии более 250 километров и высоте до 27 километров, а баллистические цели - на расстоянии до 60 километров.
Командный пункт системы "Триумф" может обеспечить интегрирование зенитно-ракетной системы в структуру управления любой системы ПВО.
Все средства комплекса С-400 размещаются на колесных шасси высокой проходимости, поэтому их можно перевозить железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" была принята на вооружение российской армии 28 апреля 2007 года. Первый дивизион и командный пункт ЗРС "Триумф" заступил на боевое дежурство в том же году в Подмосковье.
ЗРК С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс нового поколения.
В его состав входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом обнаружения; до шести зенитных ракетных комплексов (каждый комплекс включает радиолокационную станцию и до 12 пусковых установок с зенитными управляемыми ракетами двух типов); придаваемые средства — всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.
С 2007 года "Триумф" стоит на вооружение российской армии.