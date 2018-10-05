МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Реализация российско-индонезийского контракта на поставку 11 истребителей Су-35 в Джакарту отсрочена из-за возможных санкций США, утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и источник, близкий к аппарату правительства.

По данным газеты, на сроках поставок Су-35 сказались ограничительные меры, которые Вашингтон готов ввести в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). "США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры", — пишет издание.

При этом "Коммерсант" отмечает, что договор на поставку Су-35 сохраняет свою юридическую силу.

Кроме того, как утверждает газета, возникают сложности и у России. "При реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато для него тяжелыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции", — пишет издание.

Один из собеседников издания назвал ситуацию "неприятной, но никак не критичной". "Мы в постоянном контакте с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации", — добавил он.

Поставка Су-35 Индонезии

В сентябре посол Индонезии в России Мохамед Вахид Суприяди сообщил, что Индонезия рассчитывает получить первый Су-35 в октябре 2019 года.

До этого дипломат заявлял, что Индонезия ожидает поставку первого из 11 российских самолетов Су-35 к октябрю 2018 года. В июне он сообщил, что Индонезия подписала соглашение с Россией о закупке 11 новейших самолетов "Сухой", назвав сделку "очень крупной". Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов сообщил, что Индонезия может закупить дополнительную партию истребителей Су-35 при выделении необходимых на это средств из бюджета страны.

По словам генерального директора департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурвана, стоимость сделки по покупке 11 российских самолетов оценивается в 1,14 миллиарда долларов. Он отметил, что, по условиям соглашения, России необходимо закупить у Индонезии ряд товаров, среди которых пальмовое масло, кофе, чай и каучук, на сумму около 570 миллионов долларов.