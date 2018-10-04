Минобороны не отказывалось от ушанок, поменялось лишь название

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Минобороны разъяснили, что "конструкция и форма" ушанок российских военных после переименования не изменится.

"В соответствии с постановлением правительства № 1170, изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними", — говорится в сообщении.

Согласно документу, шапки-ушанки теперь официально будут называться шапками, рубахи — фуфайками. Шапка-ушанка из каракуля сократила свое название до "шапки из каракуля", а летние шерстяные брюки теперь будут называться просто летними брюками.

Кроме того, до 1 июня 2022 года приостановлена выдача летних шерстяных пилоток. Детали не уточняются.

Как отмечали опрошенные РИА Новости военные эксперты, переименование предметов воинского гардероба связано с адаптацией к реалиям сегодняшнего дня, в частности с использованием современных материалов при их изготовлении. По сути, это бюрократическая процедура, на комплектование она никак не повлияет.