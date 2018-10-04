Российская армия откажется от ушанок и шерстяных пилоток

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки и "шапки-ушанки", говорится в постановлении правительства.
Документ вносит изменения в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время.
Согласно постановлению, выдача пилоток приостановлена до 1 июня 2022 года. По обновленным нормам каракулевая шапка-ушанка с козырьком будет называться просто "шапкой", тогда как меховая шапка с козырьком исключена из перечня.
Кроме того, "рубахи" заменяются на "фуфайки", а наименование "нательные кальсоны" дополняется позицией "трусы".