На тренировке по ГО отработали действия при угрозе агрессии против России

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Системы управления гражданской обороны на всех уровнях, включая федеральный, были развернуты в рамках первого дня всероссийской тренировки по ГО, в ходе которого отрабатывалась организация мероприятий при возникновении угрозы агрессии против России, сообщает во вторник МЧС РФ.
Замыслом тренировки, которая пройдет в три этапа, предусмотрены практические действия в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий, развертывание воздушных и подвижных пунктов управления, а также эвакуация населения в безопасные районы.
"Первого октября проведен первый этап тренировки "Организация выполнения мероприятий по ГО в случае возникновения угрозы агрессии против Российской Федерации. Развертывание системы управления ГО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в организациях"", — говорится в сообщении.