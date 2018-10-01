Путин в ходе визита в Индию обсудит военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Индию будет обсуждать вопросы военно-технического сотрудничества, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин посетит Индию с официальным визитом 4-5 октября, сообщала ранее пресс-служба Кремля.

"Путин действительно поедет в Индию. Состоится официальный визит президента России. Действительно, планируется к подписанию целый пакет документов, и, действительно, на повестке дня переговоров будет фигурировать тема ВТС (военно-технического сотрудничества — ред.). Каких-то деталей я вам предоставить не могу", — сказал Песков.