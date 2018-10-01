Отряд кораблей Тихоокеанского флота отправился в дальний поход

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Отряд кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота (ТОФ) в понедельник вышел из Владивостока и приступил к решению задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В отряд вошли флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома".

"Планируется, что плавание ОБК продлится более трех месяцев. За это время корабли Тихоокеанского флота проведут в море частные учения и тренировки, примут участие в ряде мероприятий, предусмотренных планами международного военного сотрудничества министерства обороны, в том числе в двустороннем российско-индийском военно-морском учении "Индра Нэви-2018", посетят с деловыми заходами иностранные порты", — отметил Воскресенский.

Командует походом начальник штаба Подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Эдуард Михайлов.