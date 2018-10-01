"Мы ходим за линию фронта". Эксклюзивный репортаж с базы разведчиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Бойцы воинской части 52634, дислоцированной в Нижнем Новгороде, редко светятся в газетах и телесюжетах, но их вклад в обороноспособность государства бесценен. Они — разведчики, "глаза и уши" 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. В случае большой заварушки именно эти парни первыми пойдут за линию фронта, чтобы сеять хаос в тылу противника. Накануне осеннего призыва корреспондент РИА Новости побывал в гостях у разведчиков и попытался понять, кого берут в элиту Вооруженных сил России.
Специфика службы
Подполковник Новиков и абсолютное большинство других офицеров военной части 52634 прошли горячие точки, имеют богатый боевой опыт, награждены орденами и медалями. Ветеран-разведчик старший прапорщик Алексей Трофимов прошел Афганистан и Чечню, а сегодня делится опытом с молодым пополнением и выступает вокалистом в войсковом ансамбле. Пожалуй, лучше него известную песню "Батальонная разведка" исполняет только ее автор — афганец Игорь Морозов.
Помощник командира части по работе с верующими военнослужащими отец Виктор в составе сводного отряда ОМОНа брал Грозный зимой 1995-го. Попал в кольцо, но вывел свое подразделение из окружения. За смелые действия перед лицом превосходящих сил противника получил орден Мужества, обрел веру в Бога. Сейчас отец Виктор — крепкий, коренастый мужик с добрыми глазами — воспитывает одиннадцать детей и помогает молодым разведчикам стойко переносить тяготы и лишения воинской службы.
"Ничто так не пугает, как неизвестность, — объясняет он РИА Новости. — Естественно, ребята, которые приходят в часть, чувствуют себя неуверенно. Моя задача — их разговорить, выслушать, помочь влиться в коллектив. Тут не только христиане, у нас служат парни разного вероисповедания. Помощь оказываю всем, кто обратится. Разведка — большая семья, мы все равны и все в ответе друг за друга".
Мотивация разведчика
"Я окончил кадетский корпус в Нижнем Новгороде. Когда учился, сразу нацелился на войсковую разведку, — говорит РИА Новости рядовой Артем Трусов, снайпер разведбатальона. — С детства мечтал служить в спецназе, занимался спортом, тренировал глазомер. После четвертого месяца службы по призыву заключил с Минобороны первый контракт на два года. Останавливаться на этом не собираюсь: буду поступать в военное училище, стану офицером. В месяц получаю 25 тысяч рублей, этого более чем хватает, учитывая, что я пока рядовой. На себя почти не трачу — часть обеспечивает всем необходимым".
Действительно, в бытовом отношении военная часть 52634 больше напоминает неплохую гостиницу, работающую по системе "все включено". В столовой ежедневно новое меню, по два первых и три вторых блюда на выбор. Готовят гражданские специалисты на аутсорсинге. Завпроизводством Светлана Владимировна подчеркивает: в течение недели меню не повторяется. Спят разведчики в компактных и удобных кубриках, на четыре кровати каждый. В казармах есть душевые кабины, библиотеки с хорошим собранием — от Жуковского до воинских уставов и научной фантастики. В комнатах досуга и информирования подразделений есть телевизоры и всегда лежит подборка свежей прессы. Оборудованы просторные бытовки, где можно подшить воротнички и погладить форму. Порядок бойцы наводят самостоятельно: в каждом жилом помещении — по три промышленных пылесоса и полный набор чистящих средств. Никакой покраски травы кисточкой и выравнивания сугробов дощечкой — только боевая подготовка.
Боевая учеба
Огневая подготовка проводится регулярно — разведчики стреляют минимум раз в неделю. На специальных занятиях каждый военнослужащий сам пристреливает свой автомат или винтовку. В обязательном порядке учат самостоятельно собирать парашюты — воздушно-десантную практику проходят все: от четырех до десяти прыжков в год на бойца. Прыгают с проверенными и надежными Д-6 и Д-10. У специалистов есть опыт затяжных прыжков с парашютными системами типа "крыло". Пока разведчики десантируются с вертолетов Ми-8, но скоро им выделят самолеты военно-транспортной авиации.
Теоретические знания бойцы военной части 52634 получают в современном учебном корпусе. Ответственным за поддержание порядка назначен капитан Сергей Константинов, который вдобавок является председателем военно-охотничьего общества гарнизона и организатором спортивных соревнований среди военных охотников и рыболовов. В классах и аудиториях матчасть представлена максимально наглядно. На занятиях по видам разведки бойцы изучают самодельные макеты местности с ключевыми объектами инфраструктуры вероятного противника.
Особое внимание уделяется физподготовке. На территории части — несколько тренажерных залов, оборудованных всем необходимым: от лавок для жима штанги лежа до гантелей и тренажеров на разные группы мышц. Вскоре в части появится боксерский ринг.
Преемственность поколений
Офицеры соединения регулярно проводят в школах Нижнего Новгорода уроки мужества, организовывают выставки вооружений и боевой техники, в часть приходит молодежь с экскурсиями. Год назад разведчики взяли шефство над местным военно-патриотическим клубом имени Минина и Пожарского. Друг части, президент Федерации армейского рукопашного боя Нижегородской области Михаил Рослов готовит из девяти-шестнадцатилетних школьников настоящих мужчин, способных постоять за себя. Как и положено в армии, воспитанники клуба принимают присягу.
На торжественной церемонии в церкви иконы Пресвятой Богородицы "Умиление" перед взводом юных рукопашников с речью выступил подполковник Александр Новиков. Мальчишки слушали офицера в тельняшке и полевом камуфляже раскрыв рты и не моргая. По горящим глазам было видно: эти парни хоть завтра готовы в разведку.