Россия и Сербия проведут совместные летно-тактические учения на Балканах

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ и Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Сербии проведут совместные летно-тактические учения "БАРС-2018" на территории Сербии с 1 по 5 октября, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Летчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное летно-тактическое учение "БАРС-2018" на территории Республики Сербии… Учение пройдет в период с 1 по 5 октября 2018 года", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в мероприятии примут участие совместные российско-сербские экипажи истребительной и армейской авиации на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8. Всего будет задействовано до 10 единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.

Как добавили в департаменте, в рамках учений летчики перехватят воздушные цели, выполнят элементы воздушного боя, фигуры сложного и высшего пилотажа, тактический удар по наземным целям, а также отработают десантирование и поисково-спасательное обеспечение.