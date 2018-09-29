МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. National Interest назвало "самой грозной вражеской субмариной" для американского флота российскую подлодку "Казань" проекта "Ясень-М".

Как отмечает издание, даже предшественница "Казани" — субмарина "Северодвинск" — вызывала восхищение у американских военных.

"Мы столкнемся с суровым потенциальным противником. Достаточно только взглянуть на "Северодвинск", — приводит издание слова контр-адмирала Дэйва Джонсона.

О "Северодвинске" также лестно отзывался и нынешний главнокомандующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго.

"Это очень впечатляющая субмарина. Если посмотреть на развитие российского ВМФ, как расходовались ресурсы, станет ясно, что основные усилия по исследованию и развитию были в первую очередь направлены на укрепление подводного флота", — цитирует его Nartional Interest.

При этом издание все же утверждает, что США сохраняют преимущество в этой отрасли перед Россией.

"Я верю, что у нас, у Запада, все еще есть асиметричное преимущество", — ссылается NI на заявление Фогго.

Как сообщалось ранее, Военно-морской флот России получит на вооружение подводную лодку "Казань" в 2019 году.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".