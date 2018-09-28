Российскую армию в ходе осеннего призыва пополнят 132,5 тысяч человек

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, согласно которому российскую армию пополнят 132,5 тысячи человек. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в количестве 132 500 человек", — говорится в документе.