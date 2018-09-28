Их ответ "Сармату". Чем Пентагон усилит свой ядерный арсенал

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Андрей Коц. За последние месяцы Минобороны России рассекретило тактико-технические характеристики сразу нескольких перспективных ударных систем стратегического назначения. Несмотря на сугубо оборонительный характер военной доктрины Кремля, новые разработки всерьез обеспокоили Запад. В НАТО вспоминают о них с завидной регулярностью: на днях министр обороны США Джеймс Мэттис назвал ядерный арсенал России "первостепенной внешней угрозой для страны" и подчеркнул, что Вашингтон продолжит инвестировать в модернизацию стратегической триады, не позволяя себе отстать от давнего противника по холодной войне. О том, как будет совершенствоваться американский ядерный щит, — в материале РИА Новости.
Шахтный аргумент
Несмотря на почтенный возраст, Minuteman III обладает внушительными тактико-техническими характеристиками. Ракета способна поразить цель на удалении до 13 тысяч километров. В военном бюджете США на 2019 год (716 миллиардов долларов) немалые средства выделены на модернизацию арсенала шахтных МБР. Конечно, старую ракету невозможно совершенствовать до бесконечности, но она все еще остается грозным оружием, способным нанести непоправимый ущерб любому вероятному противнику. Впрочем, американцы понимают, что давно пришла пора придумать что-то новое.
"После презентации современных стратегических вооружений 1 марта этого года стало понятно, что США от нас отстают, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Американцы немедленно выделили серьезные деньги, рассчитывая хотя бы повторить наши разработки. Уже заметно, что они наращивают орбитальную спутниковую группировку. Это косвенно свидетельствует о возобновлении работ по гиперзвуковому оружию. Беда в том, что такие ракеты очень сложно вести к цели. На высоких скоростях теряется управляемость. И чем больше спутников, ведущих ракету, тем вероятнее, что она попадет куда надо. Кроме того, есть сведения, что американцы активно разрабатывают миниатюрный ядерный реактор, как в нашем "Буревестнике", намереваясь создать оружие с практически неограниченной дальностью полета".
Перспективный "рейдер"
Следующим поколением стратегических бомбардировщиков ВВС США должны стать перспективные тяжелые "невидимки" B-21 Raider. Их разработкой сейчас занимается концерн Northrop Grumman, начало эксплуатации намечено на 2025 год. Внешне новая машина напоминает B-2: в основе обоих проектов — концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме "летающее крыло" и способного нести ракетное или бомбовое вооружение. Одна из главных задач такого бомбардировщика, помимо нанесения ядерных ударов, — скрытый выход в район пуска ракет или сброса бомб с целью уничтожения основных объектов противовоздушной обороны противника. Оставив врага без значительной части систем защиты, B-21 позволят тактической авиации действовать в относительной безопасности.
Впрочем, дела с вооружением американской стратегической авиации обстоят не так гладко. Единственная крылатая ракета воздушного базирования с ядерной боеголовкой в арсенале США — это созданная еще в 1980-х AGM-86B c боеголовкой в 200 килотонн и дальностью полета около 2,5 тысячи километров. Она серьезно уступает современным российским боеприпасам такого типа — крылатым Х-102, принятым на вооружение в 2013-м. Их дальнобойность превышает три тысячи километров, а мощность боевой части варьируется от 250 до 500 килотонн.
Подлодка на век
Самая сильная сторона ядерной триады США — безусловно, морская. Восемнадцать стратегических подводных ракетоносцев класса Ohio в составе ВМС США вооружены 24 баллистическими ракетами Trident I и Trident II. Первые "Трезубцы" несут до восьми боевых блоков мощностью по 100 килотонн, вторые готовы обрушить на цель уже 14 таких боеголовок или восемь более разрушительных мощностью по 475 килотонн. Атомоходы "Огайо" — основа американских сил стратегического сдерживания. По оценкам западных аналитиков, в их пусковых шахтах скрывается более половины всего ядерного боезапаса США.
Что касается носителя, в настоящий момент США разрабатывают стратегический подводный крейсер типа "Колумбия". Одноименная головная подлодка проекта должна войти в состав ВМС США в 2031 году. Планируется, что эти корабли останутся в строю вплоть до конца века и полностью заменят устаревающий проект "Огайо". Отличие от предшественника — 16 пусковых шахт вместо 24, меньшая прожорливость (ожидается, что реактор будет работать без перезагрузки топлива весь срок службы), малозаметность и высокая степень автономности. Основное вооружение прежнее — ракеты Trident II в варианте D5.