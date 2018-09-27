Тренировка объединенной системы ПВО стран СНГ успешно завершилась

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тренировка объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ, проходившая в четверг с участием почти 100 летательных аппаратов, успешно завершилась, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Проверка боевой готовности, которая прошла в четверг, 27 сентября, с органами управления и дежурными по ПВО силами Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, успешно завершилась. Все учебные вопросы в ходе тренировки отработаны в полном объеме", — сказали в ведомстве.

В ходе учений экипажи самолетов Ту-160, Ту-95, Ту-22, Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29, МиГ-31 провели взаимные маневры в воздушном пространстве семи стран — России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В том числе они имитировали воздушные суда, нарушающие государственную границу или порядок использования воздушного пространства, а также угоняемые авиалайнеры.

По данным Минобороны, "в учении приняли участие до 100 летательных аппаратов государств-участников объединенной системы ПВО, среди которых самолеты истребительной авиации Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24 и Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, вертолеты Ка-27 и Ми-8, а также самолеты, дислоцированные на российских авиационных базах в Киргизии и Армении".

Всего в учениях были задействованы "свыше 9 тысяч военнослужащих, более 130 командных пунктов различного уровня семи государств-участников объединенной системы ПВО СНГ". "А также свыше 160 подразделений радиотехнических и более 40 подразделений зенитных ракетных войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО от указанных государств", — отметили в Минобороны.

Руководство тренировкой осуществлял начальник главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-майор Виктор Афзалов из Центра управления ВКС. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, "результаты тренировки подтвердили надежность и эффективность Объединенной системы ПВО по защите воздушных рубежей государств-участников СНГ".