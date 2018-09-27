Российские войска получат более 2000 снарядов для систем "Буратино"

БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Более 2000 снарядов для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Буратино" планируется поставить российским войскам в 2018-2019 годах, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин в рамках выставки ADEX-2018.

"Это 2018-2019 года", — сказал Кочкин, отвечая на вопрос, когда могут быть поставлены боеприпасы.

При этом, по его словам, сейчас у предприятий концерна (например, у НПО "Сплав") есть контракты, рассчитанные на семь лет — то есть до конца действия нынешней госпрограммы вооружений.

Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.