Российская армия может получить новые заряды разминирования в 2020 году

БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Серийные поставки новых улучшенных зарядов разминирования в российские войска должны начаться в 2020 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

"Сейчас выполняется опытно-конструкторская работа. Серийные поставки планируются примерно с 2020 года", — сказал Кочкин на выставке ADEX-2018.

По его словам, точные сроки будут известны после проведения испытаний, в ходе которых может выявиться необходимость некоторых доработок.

"Это более эффективное средство по разминированию", – рассказал Кочкин об отличиях новых зарядов от старых.

Ранее "Техмаш" сообщал, что новый заряд разминирования повышенной эффективности планируется поставить российской армии "в ближайшее время". Он заменит удлиненные заряды, применяемые в установках УР-77 и УР-83П.

Переносная установка разминирования УР-83П предназначена для проделывания проходов шириной до шести метров в противотанковых минных полях.

Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.