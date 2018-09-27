Истребители стран СНГ на тренировке ПВО посадили "нарушителя границы"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Экипажи истребителей МиГ-31, МиГ-29, Су-30СМ в рамках проводимой тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств-участников СНГ принудили к посадке самолет-нарушитель государственной границы, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В рамках проводимой тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств-участников СНГ экипажи истребителей МиГ-31, МиГ-29, Су-30СМ принудили к посадке самолет-нарушитель государственной границы", — сообщили в ведомстве.

В ходе тренировки экипажи российских истребителей Су-30СМ с аэродрома Курск по данным радиолокационной разведки были подняты в воздух для принуждения к посадке угоняемого воздушного судна, роль которого выполнял экипаж самолета Ан-26 ВВС и войск ПВО Белоруссии.

"Российские истребители Су-30СМ визуально обнаружили угоняемое воздушное судно, по каналам радиосвязи вошли с ним в контакт и осуществили условное наведение. Получив команду с земли, истребители взяли на сопровождение угоняемое воздушное судно и принудили его к посадке на заданный аэродром", — сообщили в Минобороны РФ.

В Центре управления Воздушно-космическими силами, с которого осуществляется руководство тренировкой, в реальном масштабе времени наблюдали за действиями экипажей самолетов и дали высокую оценку совместной работе экипажей, а также достигнутому в ходе тренировки уровню взаимодействия.

"Всего экипажи дежурных по ПВО самолетов Су-27, Су-30СМ, МиГ-31, МиГ-29 поднимались в воздух для решения задач принуждения к посадке 17 раз. После отработки тактических эпизодов экипажи продолжили несение боевого дежурства", — указали в ведомстве.