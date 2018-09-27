В Минобороны рассказали о ходе учений стран СНГ по противовоздушной обороне

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Российские бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, имитировавшие самолеты-нарушители госграницы, условно уничтожены на тренировке по ПВО стран СНГ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В четверг проводится тренировка в рамках объединенной системы ПВО с участием сил и средств семи стран СНГ — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

"Три стратегических ракетоносца Ту-160, Ту-95МС и четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России рано утром осуществили взлет с аэродромов базирования и взяли курс в Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский регионы", — сообщили в ведомстве. Ракетоносцы в рамках тренировки стали контрольными целями для дежурных сил ПВО Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также для Воздушно-космических сил, объединений ВВС и ПВО Западного, Центрального и Южного военных округов России.

В ведомстве сообщили, что дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск Центрального, Западного, Южного регионов России, а также Белоруссии и Казахстана "своевременно обнаружили контрольные цели и осуществили их условные обстрелы". "С военных аэродромов России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении в воздух были подняты дежурные по ПВО экипажи самолетов МиГ-31, Су-27, МиГ-29, которые, получив целеуказания, провели воздушную разведку, вышли в зону перехватов и осуществили условное уничтожение контрольных целей", — добавили в Минобороны.

Всего в воздух было поднято до 100 самолетов вооруженных сил привлекаемых к тренировке государств-участников СНГ.